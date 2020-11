Gérard Jugnot, les succès de "Monsieur Personne"

Une boule et une moustache reconnaissable entre mille. Une tête de Monsieur Tout-le-monde qui voulait devenir Monsieur quelqu'un. C'est l'histoire de son rêve de gosse auquel son père ne croyait pas. L'histoire de sa vie, de ses personnages, de ses films aussi.



Vous allez découvrir les paradoxes de Gérard Jugnot. Un homme aux physiques que lui-même qualifie de quelconque devenu l'une des grandes figures du cinéma français. Un acteur de comédie foncièrement pessimiste et enclin à la déprime. Un fils aimant, un père avec lequel il ne s'est jamais vraiment entendu. L'acteur se confie dans le portrait de la semaine.



Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.