Gérard Lanvin, coups de gueule

Il a la gueule, le charisme des plus grands acteurs qu’a connu le cinéma français. Mais rentrer dans les moules ce n’est pas son truc. Gérard Lanvin fascine mais il ne peut pas séduire. Son franc-parler, son aversion pour le star-système, lui ont sans doute coûté la considération du milieu et quelques grands rôles. Mais, l’homme est fier de sa liberté et de son choix d’avoir consacré du temps à sa femme et à ses enfants.