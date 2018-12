VIDÉO - Franck Dubosc et les Gilets jaunes poursuivent leur "je t'aime, moi non plus"

C'est un feuilleton dans le feuilleton des Gilets jaunes. Françk Dubosc avait été l'un des premiers artistes à prendre ouvertement position pour le mouvement contestataire Il y a un mois. Bien mal lui en a pris au vu de la tournure prise quelques jours plus tard par leurs relations. Depuis que l'humoriste a ensuite été filmé en qualifiant les manifestants de "trop haineux" et "hargneux" à la sortie d'un spectacle, rien ne va plus entre eux. On pensait que l'interprète de Patrick Chirac dans "Camping" était parvenu à calmer les choses en venant faire son mea culpa dans TPMP. Mais il n'en est rien.





Ce week-end encore, Franck Dubosc a été pris à partie par des Gilets jaunes alors qu'il devait se produire à Besançon. Il a fini par les rencontrer et ces derniers l'ont sommé d'organiser une cagnotte pour venir en aide au mouvement. Une demande qu'il a affirmé avoir "entendue" mais face à laquelle il s'est bien gardé de faire des promesses : "Je ne sais pas si je vais pouvoir monter la cagnotte d'un seul coup, parce que c'est difficile". L'artiste a finalement pu jouer son spectacle, mais avec plusieurs dizaines de minutes de retard.