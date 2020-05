VIDEO - Gims, Camille Lellouche, Kev Adams… Ils ont relevé le "Paname Allstarz Challenge" de Sniper

C’est un défi de confinement de haut niveau. Icônes du rap francilien, Tunisiano et Aketo du groupe Sniper ont décidé de tester la créativité de leurs fans en leur proposant d’improviser sur la piste instrumentale de "Panam All Starz", l’un des morceaux de leur album "Gravé dans la roche", sorti en 2003. Parmi les premiers à répondre, l’illustre Gims de la Sexion d’Assaut, très inspiré derrière le volant. A plusieurs centaines de kilomètres de là, ce sont les Toulousains BigFlo et Oli qui ont, chacun de leur côté, démontré leur talent.

Mais le "Paname All Starz Challenge" n’a pas inspiré que les stars du hip-hop. Camille Lellouche, décidément déchaînée depuis le début du confinement, livre encore un numéro de vol. Kev Adams s’en sort plutôt bien lui aussi, tout comme son compère l’acteur et humoriste Alban Ivanov. Mention spéciale également à l’ex-vainqueur de "Danse avec les stars", le Lyonnais Rayane Bensetti. Melha Bedia, à l'affiche de "Forte" sur Amazon Prime Video, ne s’en tire pas mal non plus. Mais attention à ne pas perdre son souffle ! Si vous avez envie de tenter votre chance, il suffit de télécharger l'instru sur la page Instagram de Sniper.