VIDÉO – "Rendez-vous devant le ministère" : Guillaume Canet appelle à se mobiliser pour les soignants

"Ils ont été là pour nous, soyons là pour eux !". Le comédien et réalisateur Guillaume Canet a appelé les Français à se mobiliser ce mardi 16 juin pour apporter leur soutien au personnel soignant. "Pour tous ceux qui veulent, rendez-vous devant le ministère de la Santé pour venir soutenir les soignants. J'espère que vous serez là nombreux", a lancé le compagnon de Marin Cotillard dans une vidéo postée sur son compte Instagram et sur sa page Facebook.

Trois mois après le début de la crise sanitaire, les infirmiers, les médecins et les aides-soignants descendent dans la rue pour demander au gouvernement de leur accorder plus de moyens pour l'hôpital. "Fini les applaudissements, place aux rassemblements", c'est le mot d'ordre de cette mobilisation, organisée à l'appel d'une coalition de syndicats (CGT, FO, SUD, Unsa...) et de collectifs hospitaliers (Inter-Hôpitaux et Inter-Urgences).