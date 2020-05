Guy Bedos est mort à l'âge de 85 ans

Après son complice Jean-Loup Dabadie, qui s’est éteint dimanche 24 mai dernier, Guy Bedos est également mort ce jeudi. À la fois un comédien, un humoriste et un homme engagé, Guy Bedos a fait rire des générations. C'est une figure singulière de la scène humoristique française, avec ses sketchs et ses rôles inoubliables, notamment dans les films d'Yves Robert.



