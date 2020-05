Guy Bedos : un humour très politique

Le public pleurait depuis hier la mort de Guy Bedos, décédé à l'âge de 85 ans. La France perd l'un de ses plus grands humoristes, mais aussi un infatigable militant politique. Ses convictions de gauche, il les assumait jusque sur la scène, souvent aux dépens de ses opposants. On se souvient notamment de ses féroces revues de presse dans lesquelles il n'a épargné personne.



