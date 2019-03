VIDÉO - "Happy birthday my love" : Laeticia Hallyday fête son anniversaire avec un tendre souvenir de Johnny

Il est chaque jour dans ses pensées. Et davantage aujourd'hui, alors qu'elle souffle une bougie de plus. Laeticia Hallyday fête ce lundi 18 mars ses 44 ans, son deuxième anniversaire sans Johnny. Alors pour l'occasion, elle partage avec ceux qui la suivent sur Instagram un souvenir des plus précieux. Une déclaration d'amour enregistrée par son rockeur de mari il y a quatre ans déjà.





Les pieds dans l'eau au bord d'une piscine, le chanteur s'adresse à son épouse. "Ma chérie, mon amour, je voulais te dire que tu étais la femme la plus merveilleuse du monde", lance-t-il face caméra. "Tu es la meilleure maman que je connaisse et la meilleure maîtresse", ajoute-t-il avec un peu de gêne. Puis il poursuit : "Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime tellement que j'en suis malheureux des fois parce que tu me manques quand tu n'es pas là. Je t'aime grand comme l'univers, tu es la femme de ma vie".