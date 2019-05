Héritage de Johnny : David Hallyday "très heureux", Sylvie Vartan appelle à l'"apaisement"

"Il voit désormais que la famille Hallyday est reconnue, aussi bien ses enfants que ceux que pourrait avoir Laura. Il pense aussi à ses deux petites sœurs Jade et Joy", note l'avocat, qui souligne "une décision extrêmement bien motivée" de la part du tribunal de Nanterre. Sylvie Vartan l'a elle qualifiée de "juste et sage". "Elle estime que ce jugement n'est qu'une première étape et que l'affaire est loin d'être terminée", a déclaré son avocat Me Roland Perez au Parisien.





"Elle espère que cela va inciter les différentes parties à aller vers un accord, comme les invite d'ailleurs le tribunal à la fin de son jugement. Elle souhaite qu'un apaisement soit vite trouvé. Ce serait bien pour tout le monde, y compris pour les petites filles qui se retrouvent mêlées à une procédure bien violente", a-t-il ajouté.