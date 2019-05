Héritage Hallyday : le détail de la fortune du chanteur dévoilé

Ils ont rendez-vous devant la justice pour une décision qui changera tout. Laeticia Hallyday, Laura Smet et David Hallyday sauront ce mardi 28 mai si Johnny Hallyday était résident français ou américain. Et si la justice française est compétente pour régler le litige opposant la veuve du chanteur et ses deux aînés à propos de l'héritage du chanteur.





"Si la France est compétente et que les avocats de Laeticia ne font pas appel, on met tout à plat. Elle va devoir faire une déclaration sur l'honneur de son patrimoine. On va calculer la valeur de chaque maison, des droits musicaux... C'est beaucoup de millions", expliquait ce mardi matin sur LCI Lena Lutaud, journaliste au Figaro qui publie les montants exacts des biens au cœur de la bataille judiciaire.