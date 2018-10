VIDÉO – "Emmenez-moi" : le cercueil de Charles Aznavour quitte les Invalides sur sa célèbre chanson

Plus de 2000 personnes ont assisté à l’hommage national rendu à Charles Aznavour, en présence de son épouse Ulla et de ses cinq enfants. Parmi elles, les anciens présidents de la République Nicolas Sarkozy et François Hollande, les chanteurs Eddy Mitchell, Enrico Macias, Dany Brillant et Grand Corps Malade. Ou encore les comédiens Jean-Paul Belmondo et Dany Boon.





Décédé lundi 1er octobre à l’âge de 94 ans, Charles Aznavour sera inhumé dans l’intimité ce samedi après-midi, dans le caveau familial à Montfort-l’Amaury, dans les Yvelines. Il sera enterré aux côtés de ses parents, Micha et Knar, et de son fils Patrick, décédé à l’âge de 25 ans. La cérémonie religieuse se tiendra dans la matinée en la cathédrale arménienne Saint-Jean-Baptiste, dans le VIIIe arrondissement à Paris.