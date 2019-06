VIDÉO - "Les jours me paraissent encore sans fin, amers" : l'hommage bouleversant de Laeticia Hallyday à Johnny

Après avoir souligné l'amour de Johnny pour Toulouse et sa gastronomie, elle lui a adressé un vibrant message d'amour. "Mon amour, on dit que chaque jour qui passe est un jour de gagné contre la douleur et le désespoir qui m'habitent depuis que tu es parti. On me dit que chaque jour est une victoire, un pas vers une nouvelle vie qui sera un jour heureuse pour moi", a-t-elle lancé en larmes.





"Chaque jour qui passe est un jour sans mon homme, un jour sans toi qui était la moitié de moi. Je ne vais pas te mentir, les jours me paraissent encore sans fin, amers, si souvent les nuits sont d'une solitude infinie et la maison reste désespérément vide sans toi, même si tu es partout", a-t-elle poursuivi rappelant que Johnny lui avait laissé deux tâches : éduquer ses filles "dans l'amour, la bienveillance et la quête de vérité" et faire vivre son nom et son œuvre "dans le cœur des hommes". "Ces deux responsabilités je ne dérogerait pas. Joyeux anniversaire mon amour", a-t-elle conclu.