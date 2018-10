Hommage national à Charles Aznavour : qui est Ulla Thorsell, sa discrète épouse ?

C’est en 1966 qu’Aznavour fait la rencontre de ce mannequin suédois en boîte de nuit, à Paris. Fille d’un homme d’affaires, elle est venue en France pour apprendre la langue. C’est une amie finlandaise qui lui a présenté son futur mari. Il a 42 ans, elle en a 25. "Je n’ai pas eu le coup de foudre", racontait-elle en 1987 à Paris Match. "Je savais qu'il était chanteur mais je ne connaissais aucune de ses chansons."





Un an plus tard, ils se marient civilement à Las Vegas, avant de s’unir en 1968 à l’église orthodoxe du VIIIe arrondissement de Paris, selon le rite géorgien. Ensemble ils auront trois enfants, Katia, Misha et Nicolas, nés respectivement en 1969, 1971 et 1977. Et qu’ils élèveront paisiblement en Suisse, où la famille s’installe à partir de 1972, avec une brève parenthèse californienne dans les années 1980.