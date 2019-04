VIDÉO - Hystérie sur les Champs-Elysées lors d'une parade surprise du groupe PNL

A bord du bus aux couleurs du groupe, dans lequel Ademo et N.O.S, noms de scène de Tarik et Nabil Andrieu, auraient été aperçus selon plusieurs témoins, se trouvaient aussi des amis et les collaborateurs les plus proches du duo.





Plus tôt dans la journée, la rumeur d'un concert sur la Dame de fer avait envahi à la Toile, impulsée par le tournage du clip de "Au DD", qui bat déjà tous les records sur internet. Le compte Twitter du monument avait démenti l'information dans l'après-midi.