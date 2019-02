VIDÉO - "Hear me up !" : Timothée Chalamet lance un appel sur TF1 pour tourner avec François Ozon, le réalisateur lui répond via Twitter

"Bonsoir, merci de me recevoir". Ses premiers mots, prononcés presque sans aucun accent, ont pu laisser penser qu'il était parfaitement bilingue. La suite a montré qu'il devait encore quelque peu parfaire sa maîtrise du français. L'acteur Timothée Chalamet, 23 ans, est venu dimanche soir sur le plateau de 20 heures de TF1 pour faire la promotion de "My Beautiful Boy", un film inspiré d'une histoire vraie dans lequel il incarne avec maturité le fils drogué de Steve Carell. L'occasion de rappeler ses racines françaises à Anne-Claire Coudray : celui qui est l'un des acteurs les plus en vue d'Hollywood depuis qu'il a été nommé aux Oscars dans la catégorie "meilleur acteur" l'an dernier a passé toutes ses vacances dans le village d'Auvergne où vivait sa grand-mère paternelle.





Signe qu'il n'en reste pas moins Américain, le New-Yorkais s'est excusé au cours de l'interview pour son français légèrement hésitant, qui l'a amené à tutoyer son interlocutrice à plusieurs reprises : "Je suis désolé de venir aujourd’hui, de parler comme ça, parce que là je suis arrivé en France hier et je te jure si j’étais là pour un mois, un peu plus longtemps, le français me reviendrait", a-t-il ainsi déclaré.