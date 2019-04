VIDEO - Idris Elba : l'homme le plus sexy de la planète s’est marié au Maroc avec la mannequin Sabrina Dhowere

"Bond est l’un des plus grosses franchises au monde et pour cette raison, quiconque le joue le vit aussi", expliquait-il. "Vous êtes CE personnage, et connu pour ce personnage pendant de longues années. Je crée actuellement des personnages qui peuvent vivre à côtés d’Idris. Pas ceux qui prennent le pas sur moi et finissent par me définir."





Celui qui a été désigné "homme le plus sexy de la planète" en octobre dernier par "People" - il avait atteint la deuxième place en 2013 - vient de rejoindre le casting "Suicide Squad 2", réalisé par James Gunn. On le verra le 7 août prochain dans "Hobbs and Shaw", le spin-off de la saga "Fast & Furious", avec Dwayne Johnson et Jason Statham.