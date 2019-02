Il a fait la pub de dealers sur Snapchat : le rappeur Mister You en garde à vue

La police a fini par l'arrêter. Le 2 février dernier, le rappeur Mister You s'était amusé à jouer les communicants pour un petit groupe de dealers de Villejuif, dans le Val-de-Marne. Dans une vidéo postée sur son compte Snapchat, il présentait les différentes variétés de stupéfiants disponibles à la vente. "C'est du lourd, regardez-moi ça la famille", expliquait l'artiste âgé de 35 ans. Très actifs sur les réseaux sociaux, les dealers qui ont pris leurs quartiers dans un stade de la ville de Villejuif auraient demandé à Mister You de leur donner un petit coup de main pour relancer leur activité en baisse en raison de nombreux contrôles de police.

Comme le rapporte Le Parisien, Mister You a été interpellé ce jeudi soir en région parisienne par les enquêteurs de la brigade des stupéfiants de l’antenne de police judiciaire de Créteil (SDPJ 94). Il a été placé en garde à vue pour détention, acquisition et provocation à la consommation. Il risque jusqu’à 10 ans de prison et 750.000 euros d’amende.