Il était une fois Ennio Morricone, le musicien du cinéma

Un harmonica, une guimbarde, des trompettes stridentes, une voix de femme a cappella, des mélodies inoubliables signés Ennio Morricone. Mort ce lundi matin à l'âge de 91 ans, il avait écrit plus de 500 partitions pour des réalisateurs tels que Sergio Leone, Brian De Palma, Henri Verneuil, Bernardo Bertolucci et Quentin Tarantino. Grâce à ses compositions, les scènes sont sublimées.



