Il fête ses 99 ans : misogynes ou mordantes, les sorties les plus douteuses du prince Philip

Il accompagnait la reine dans chacun de ses déplacements. Et se faisait souvent remarqué par un trait d'esprit qui n'était pas toujours du goût de tous. Désormais retiré de la vie publique et confiné au château de Windsor avec son épouse Elizabeth II pour se protéger de la pandémie de coronavirus, le prince Philip s'est "illustré" par des remarques toutes plus potaches et politiquement incorrectes les unes que les autres, voire carrément racistes. Autant de gaffes qui lui valent le surnom de "Wince Philip", "Philip la grimace". En voici le meilleur du pire (si l'on peut dire ça), à l'occasion de ses 99 printemps qu'il fête ce mercredi 10 juin.