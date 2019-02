"Il n'y a aura pas d'enterrement, plutôt mourir" : quand Karl Lagerfeld parlait de ses funérailles

Maître de l'anticonformisme, il n'a jamais rien fait comme tout le monde. Alors il n'allait pas commencer une fois son dernier souffle rendu. Karl Lagerfeld, mort ce mardi 19 février, évoquait sans détour l'organisation de ses propres funérailles dans une interview sans filtre donnée à Numéro en avril 2018. Sa première réaction ? "Quelle horreur !" "Il n'y aura pas d'enterrement. Plutôt mourir", affirmait-il alors qu'on lui demandait s'il préférait une cérémonie à Sidi Bou Saïd comme Azzedine Alaïa ou à la Madeleine, comme Johnny Hallyday.





"Depuis ces sombres histoires de la famille Hallyday, les obsèques à la Madeleine ont tout l'air d'une farce", poursuivait-il. Le couturier allemand avait déjà fait part de ses envies. Et elles le ramenaient évidemment aux deux femmes de sa vie. "J'ai demandé à ce qu'on m'incinère et que l'on disperse mes cendres avec celles de ma mère et celle de Choupette, si elle meurt avant moi", affirmait-il.