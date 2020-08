VIDÉO - "In the air tonight" : ils découvrent le tube de Phil Collins, leur réaction régale Internet

GRAINES DE STAR - Fred et Tim, deux jumeaux de 21 ans vivant dans l’Indiana, se filment régulièrement en train d’écouter des succès monstres de la chanson pour la première fois. Mais jamais aucune de leurs vidéos n’avait été à ce point relayée sur les réseaux sociaux. De quoi booster les ventes du titre de Phil Collins, sorti il y a près de 40 ans.

Leur surprise à l'écran est à la hauteur du succès de leur vidéo. Enorme. Fred et Tim Williams, 21 ans, font sensation sur Internet depuis la publication d’une vidéo dans laquelle ils découvrent In the air tonight de Phil Collins pour la première fois. Les jumeaux, originaires de l’Indiana aux Etats-Unis, ont fait de la première écoute de morceaux phares de l’industrie musicale le leitmotiv de leur chaîne YouTube. Mais sans imaginer que leur dernière création allait exploser tous leurs compteurs de vues.

Ils sont déjà près de 4 millions à avoir jeter un coup d’oeil à leur vidéo depuis sa mise en ligne le 27 juillet. Un chiffre qui ne comptabilise que YouTube et pas l’ensemble des réseaux sociaux où des extraits ont aussi été diffusés. Face caméra, les deux frères marquent le rythme de la tête et ne cachent pas leur surprise en découvrant le solo de batterie en fin de morceau. Le même qui fait se déhancher Mike Tyson dans Very Bad Trip.

Les gens ne s’ouvrent pas pour sortir de leur zone de confort et simplement réagir à la musique qu’ils ne connaissent pas - Tim Williams sur CNN

C’est cette séquence en particulier qui donne le sourire aux internautes depuis 15 jours. Lancée il y a un an, la chaîne YouTube des frères Williams cumule désormais près de 35 millions de vues. Difficile de croire qu’en janvier, elle ne comptait que 20.000 abonnés contre 381.000 aujourd’hui. Interrogés par CNN sur l’origine de leur succès exponentiel, les jumeaux ont leur petite idée. "Parce que nous sommes Noirs. Nous sommes Noirs et les gens ne s’attendent pas à ce qu’on écoute ce genre de musique", estime Fred. Sur leur playlist, on retrouve aussi bien Queen qu'Evanescence, les Spice Girls et Dolly Parton.

"On est jeunes aussi. C’est rare de voir des gens ouverts ces temps-ci. Les gens ne s’ouvrent pas pour sortir de leur zone de confort et simplement réagir à la musique qu’ils ne connaissent pas", ajoute Tim. S'il y en a un qui peut les remercier d’avoir élargi leur spectre musical, c'est ce bon vieux Phil Collins. L’ancien batteur de Genesis, dont les retrouvailles sur scène avec son groupe ont été décalées à l’automne à cause du Covid-19, a vu son titre In the air tonight s’inviter à nouveau dans les charts. Le morceau, premier single de son premier album solo sorti en 1981, oscillait en début de semaine entre la deuxième et la troisième place des téléchargements sur iTunes aux Etats-Unis.

La rédaction de LCI