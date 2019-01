Côte de bœuf nappée d'or à 1.200 euros : le festin bling-bling de Franck Ribéry n'est pas du goût de tout le monde

Franck Ribery a en effet profité d’une escapade à Dubaï pour aller s’attabler au restaurant Nusr-Et Dubaï. "Pas de meilleure façon de commencer l’année qu’une pincée de sel et une visite chez mon frère turc", a-t-il écrit. Son "frère turc", c'est "Salt Bae", de son vrai nom Nusret Gökçe, un boucher, qui a ouvert des restaurants et est devenu en quelques années une vraie star des réseaux sociaux.





Et la vidéo est, il est vrai, surréaliste. On y voit ce Salt Bae, petites lunettes noires et catogan de la même couleur, le postérieur relevé et bougeant en rythme sur une musique de boîte de nuit, découper avec dextérité et de petits soubresauts la fameuse côte de bœuf trempée dans le l’or. Un show en soi.





Visiblement très heureux, Franck Ribery a donc posté la scène jeudi.