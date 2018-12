VIDÉO - Miss France : fière de sa promo "grande" et"métissée", Sylvie Tellier nous dit tout sur l'édition 2019

"Elles sont très grandes, je crois que c'est la plus grande promo que j'ai eu en taille !". De retour après un long congé maternité, Sylvie Tellier a délaissé les couches et les biberons pour les robes à paillettes et le glamour. Samedi soir, la directrice générale de la société Miss France accueillera une nouvelle reine de beauté. Et cette année, le choix s'annonce difficile, les demoiselles étant plus ravissantes les unes que les autres.





"C'est une promo très métissée, très diversité. Beaucoup de diversité qui représente la France. Et surtout des filles qui ont l'air assez chouettes, assez communicantes, je sens une bonne ambiance arriver", se réjouit Sylvie Tellier.