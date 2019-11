VIDÉO - Sylvie Tellier : "Miss France est un concours féministe"

Parce qu'on aime les comptes ronds. Elles sont 30, donc on se dit que 15 ça fait une chance sur deux d'être demi-finaliste. J'ai aussi voulu m'aligner sur les concours internationaux, comme Miss Monde et Miss Univers où il y a des Top 15, top 10 et top 5. On n'a pas rajouté le top 10 car ça aurait rallongé l'émission. Les 15 demi-finalistes sont choisies par le jury de présélection qui les juge sur divers critères : culture générale, sport, esprit de camaraderie et photogénie, car on va pas se mentir, on est dans un concours de beauté.

La grande nouveauté, cette année, c'est qu'il y aura 15 demi-finalistes, et non 12. Pourquoi un tel changement ?

Chaque année, nous avons 30 jeunes femmes différentes, avec 30 histoires différentes. C'est ça, la principale nouveauté. Caroline Gavignet, la productrice de l'émission, travaille sans cesse à la renouveler. Cette année, le thème sera "Le tour du monde des Miss". On va beaucoup voyager et il y aura plein de surprises. Après Ed Sheeran il y a 2 ans, c'est Robbie Williams qui nous fera plaisir d'ouvrir l'émission. Ça montre que Miss France est une émission qui séduit à la fois le public, les journalistes et les artistes.

La patronne des Miss, c'est elle. Et comme tous les ans, elle veille au grain. Sylvie Tellier s'est envolée dimanche 17 novembre pour Tahiti en compagnie des 30 Miss régionales qui rêvent de succéder à Vaimalamala Chaves. Avant de savoir qui lui succédera, les candidates passeront 10 jours à Tahiti pour le traditionnel voyage de préparation, avant de déposer leurs valises à Marseille où elles répéteront activement pour préparer le grand show qui se tiendra le 14 décembre. Pendant tout ce temps, la directrice générale de l'organisation Miss France et ses équipes observeront de très près les jeunes femmes pour déceler celles qui ont le potentiel pour porter la couronne. Car, en réalité, la compétition Miss France ne se réduit pas à la soirée de l'élection.

Un mot sur le règne de Vaimalama Chaves ?

Je suis toujours très émue quand c'est la fin. Tous les ans à minuit et quart, une nouvelle jeune fille entre dans la famille Miss France. Je vais mettre 365 jours à la découvrir et à m'y attacher. Je me suis énormément attachée à Vaimalama Chaves, comme je me suis attachée à Camille Cerf ou à Maeva Coucke. J'ai un petit pincement au cœur car Vaimalama était une Miss atypique. C'est une Miss France qui a pris la parole, qui a des rondeurs qu'elle assume et qui a été beaucoup critiquée en début d'année. Elle a eu un super règne et elle va faire une superbe reconversion dans la chanson car elle a un grain de voix fantastique.

Tous les ans, on a droit à une polémique autour du concours Miss France. Pourquoi dirige-t-il autant ?

Il ne dérange pas, il passionne. L'an dernier, on a eu 7,5 millions de téléspectateurs, avec une pointe d'audience à 9,5 millions. Quand vous avez une émission qui est autant fédératrice, en parler fait vendre, ça fait du clic. Alors, parfois on en parle en bien et parfois, dans certaines émissions à scandale, on fait exprès de faire du buzz. Mais moi, je n'ai aucun problème, je réponds à toutes les questions.