Vaimalama Chaves, Miss France 2019 : "Vous allez aimer mon accent aussi à la fin, vous allez voir !"

Quant à son accent, elle ne compte surtout pas l'effacer "Ah, je l'aime ! Vous allez l'aimer aussi à la fin vous allez voir !", s'amuse la belle en roulant les "r" avec fierté. Bonne cuisinière, sa recette de prédilection est le fondant au chocolat. "Et aujourd'hui je l'ai perfectionné, il est carrément bon !". Son autre spécialité ? "Ce sont les super blagues nulles !" Un exemple ? "Comment appelle-t-on une manifestation d'aveugles ? C'est un festival de cannes !", lance cette grande fan de Michelle Obama, son modèle.





"C'est une femme qui a utilisé son statut de première Dame pour faire avance des causes qui lui tenaient à cœur. Elle a beaucoup œuvré dans l'éducation, elle a encouragé l'alimentation saine dans les écoles (...) et l'activité d'une pratique physique régulière (...) ce sont des causes qui me sont chères". Ça tombe bien l'épouse de Barak Obama sera de passage à Paris le 16 avril pour présenter son livre "Becoming", à l'AccorHotels Arena à Bercy. "Est-ce que ce serait possible de la rencontrer ?".