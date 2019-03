Strass et paillettes : Iris Mittenaere dévoile son costume de meneuse de revue sur une première affiche

Le changement de carrière est radical. Iris Mittenaere endossera dès le 2 mai prochain le rôle de meneuse de revue au célèbre Paradis Latin, qui fait peau neuve avec un nouveau spectacle signé Kamel Ouali. Le chorégraphe a dévoilé, mardi 19 mars, l'affiche de ce show intitulé "l'Oiseau Paradis" sur laquelle l'ancienne Miss Univers pose avec des ailes aux couleurs du drapeau français. Du bleu, du blanc et du rouge que l'on retrouve sur son costume, composé d'un soutien-gorge argenté et d'une culotte rouge pailletée.





"Iris m'a immédiatement ébloui et séduit par sa beauté à la française et ses talents de danseuse et de chanteuse. Ce qui a fait la différence entre elle et les autres, c'est son envie, sa passion pour la scène et sa détermination", expliquait-il au début du mois dans Le Parisien à propos de celle qui est "aussi l'incarnation du glamour parisien". "Elle est pour moi une muse capable de propulser l'univers du cabaret dans le XXIe siècle", assurait-il.