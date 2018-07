VIDÉO - Iris Mittenaere et les Miss du Nord s'unissent pour chanter leur région

THIS IS THE VOICE - Iris Mittenaere, Camille Cerf, Maëva Coucke, Rachel Legrain-Trapani et Elodie Gossuin donnent de la voix pour la compilation "Les Gens du Nord", sur laquelle elles interprètent "Mademoiselle from Armentières", popularisée par Line Renaud. Un disque, disponible le 31 août, sur lequel on retrouvera également Dany Boon.