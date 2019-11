Isabelle Adjani revient avec "Meet Me By The Gates", 36 ans après "Pull marine"

Isabelle Adjani fait son retour dans le monde de la musique. Elle apparaît dans le clip de "Meet Me By The Gates", réalisé par Nicolas Bary, avec le duo français "The Penelopes". Dans cette chanson, "il y avait quelque chose d'assez beau, de très beau même", s'est confiée la comédienne. L'un de ses derniers titres intitulé "Pull marine" remonte à 1983. L'album sortira en 2020.



