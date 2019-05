VIDÉO - "J'ai besoin d'alcool" : Céline Dion déchaînée dans "Carpool Karaoké"

Le clou de l'épisode, qui a duré une quinzaine de minutes, s'est cependant déroulé à la fin. La chanteuse canadienne et le présentateur ont interprété en duo la mythique scène de Titanic. Sur une petite embarcation dans la célèbre fontaine de l'hôtel-casino du Bellagio, James Corden, vêtu d'une perruque, se tenait donc debout derrière Céline Dion, ses bras enroulés autour d'elle, à la manière de Rose et Jack dans le célèbre film de 1997, pour chanter en chœur "My Heart Will Go On".





L'interprète d'"On ne change pas" portait également une réplique du collier en diamant bleu de Kate Winslet, qu'elle a jeté à la fin de la chanson dans un dernier clin d’œil au film de James Cameron.