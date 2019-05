"J'ai été victime de ma naïveté" : condamné à de la prison ferme pour trafic de drogue, Julien Bert se défend dans TPMP

Les faits remontent à 2015. Julien Bert raconte s'être fait offrir un voyage à Punta Cana par une "personne qu'il avait vue une dizaine de fois en boîte de nuit". "C'était mon anniversaire, il me dit 'je te fais kiffer, tu pars une semaine à Punta Cana'". Son séjour se déroule bien dans l'ensemble même s'il remarque des choses "de plus en en plus louches". "Le dernier jour, cette personne nous a dit 'vous n'allez pas rentrer avec vos propres valises, vous allez rentrer avec d'autres valises' (...). Le ton change dans la voiture, je comprends qu'il me menace", poursuit-il, devant les chroniqueurs de Cyril Hanouna.





"Il ne m'a pas dit le mot mais j'ai très bien compris ce qu'il y allait avoir dans cette fameuse valise. On a compris où on avait mis les pieds. Pour stopper tout ça, j'ai dû en venir aux mains avec ce monsieur pour qu'il me rende mon passeport. J'ai dû me battre pour récupérer mon passeport et rentrer par mes propres moyens avec mon ami", relate-t-il, assurant n'avoir "jamais de la vie" vu les valises en question.