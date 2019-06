"J’ai le corps en sang" : victime d'une violente agression, l'ex-candidat de "The Voice" Théophile Renier raconte son calvaire

Il sortait de soirée dans la nuit du mardi 25 au mercredi 26 juin. Théophile Rénier, ex-candidat de la dernière saison de "The Voice", a été violemment agressé en pleine rue à Paris. Dans la foulée, il a raconté en story son calvaire à ses abonnés sur Instagram. Les agresseurs du chanteur de 24 ans, qui lui ont volé son portefeuille, l'ont passé à tabac :"J’étais au sol, je me suis fait exploser la gueule. C’était une agression pure et dure. J’ai le corps en sang, j’ai le crâne qui est ouvert".