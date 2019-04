VIDÉO - "J’arrête tout, je n’en peux plus" : Lilian Renaud, vainqueur de "The Voice 4", raconte son burn out

Comme il le pressentait, sa chanson est boudée par les radios mais pas par le public qui se montre présent pour le soutenir. Déclenchant chez lui "une espèce d'angoisse permanente". Lilian Renaud ne se reconnaît pas dans ce qu'il chante et se sent "nauséeux" avant chaque concert. "Le fait d'arriver devant les gens, tu as les jambes qui tremblent", se rappelle-t-il. Alors un jour, celui de la sortie de son deuxième album, il choisit de dire stop. "J'ai appelé ma manageuse et je lui ai dit : 'j'arrête tout, je n'en peux plus. Je ne me sens même pas la force de finir mes derniers concerts'".