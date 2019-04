VIDÉO - Jason Momoa, de "Game of Thrones", rase sa légendaire barbe pour la bonne cause

Dans "Game of Thrones", il joue une grosse brute. Dans la vraie vie, Jason Momoa est un homme de convictions. Très engagé pour la défense de l'environnement, l'interprète de Khal Drogo a publié une vidéo dans laquelle il appelle le grand public à cesser de polluer notre planète avec le plastique. Et pour que tout le monde l'écoute, il a eu la bonne idée de raser sa barbe, qui fait pleinement partie de son look. Et pour cause : il n'y avait pas touché depuis 2012.





Dans cette vidéo vue plus de 3,2 millions de fois sur YouTube, on peut voir le comédien originaire d'Hawaï arriver dans le désert accompagné d'un ami (barbu mais pas pour très longtemps). Après avoir dit adieu à Khal Drogo et à Arthur Curry, son personnage dans le film "Aquaman", Momoa se lance dans un grand discours s'attaquant à sa barbe à l'aide d'un rasoir électrique.