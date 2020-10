"Je n’ai pu ramener qu’une moitié de moi" : Adele s’amuse de sa perte de poids qui fait tant parler

NOUVEAU LOOK POUR UNE NOUVELLE VIE - La chanteuse anglaise a profité de son apparition dans l’émission à sketchs "Saturday Night Live" pour évoquer avec humour sa transformation physique. Un ultime pied de nez aux critiques qui ne l’ont pas épargnée ces derniers mois.

Des mois que le public ne l’avait pas vue ailleurs que sur ses réseaux sociaux. Toujours avec parcimonie. Adele a créé l’événement samedi soir en animant l’émission à sketchs culte Saturday Night Live, diffusée en direct à la télévision américaine. La tradition veut que l’hôte du soir débute par un monologue introductif débordant de punchlines. Alors forcément, la prise de parole de la chanteuse de 32 ans était des plus attendues. Elle qui, si discrète sur sa vie privée, n’avait pas encore commenté publiquement son changement de look. "Je sais que j’ai l’air très différente par rapport à la dernière fois que vous m’avez vue. Mais en fait, à cause de toutes les restrictions liées au Covid et toutes les interdictions de voyager, j’ai dû voyager léger et je n’ai apporté qu’une moitié de moi. Et c’est la moitié que j’ai choisie", a-t-elle déclaré sous les applaudissements du public. Une réponse pleine d'humour à tous ceux qui multiplient les remarques sur la svelte silhouette qu’elle affiche désormais .

Elle a perdu "près de 45 kilos"

Oui, Adele a maigri. Même beaucoup maigri. "Près de 45 kilos", si l'on en croit ce qu'aurait confié en janvier la principale intéressée à une étudiante, qui s'est empressée d'aller rapporter l'information au magazine People. Une transformation physique entamée à l'automne dernier après l'annonce de son divorce avec Simon Konecki, père de son fils Angelo né en 2012. L'interprète de Hello modifie son alimentation et enchaîne les séances de sport intensives. En octobre, elle s'affiche sur Instagram avec un visage déjà aminci. Première photo d'une série de posts qui va rendre fou Internet, déclenchant les réactions les plus absurdes. Pour son 32e anniversaire en mai, l'artiste remercie le personnel soignant et les travailleurs essentiels "de nous protéger tout en risquant leurs vies" en pleine pandémie. Mais plus que son message, c'est son apparence qui cristallise l'attention.

Adele est même accusée de promouvoir la grossophobie en ayant décidé de perdre autant de poids si vite. De quoi pousser son ancien coach à s'élever contre "tous ces commentaires négatifs remettant en question son incroyable perte de poids". "Cette métamorphose n'est pas là pour les ventes d'album, pour la publicité ou pour être un exemple. Elle fait ça pour elle et Angelo (...). Elle n'a pas maigri pour que les autres se sentent mal à propos d'eux-mêmes. Cette transformation personnelle n'a rien à voir avec moi ou vous. Elle ne regarde qu'Adele et la manière dont elle veut vivre sa vie. Elle est toujours la même Adele avec laquelle nous avons grandi et que nous aimons. Il y a juste un peu moins d'elle autour de qui tourner", a-t-il insisté.

Sa voix n'a pas changé, la preuve

Pas plus tard que la semaine dernière, le comédien britannique Alan Carr a martelé lui aussi que son amie n'avait pas changé. "Elle a toujours été magnifique avec ses yeux et ses lèvres. Avec Adele, vous avez en quelque sorte raté le coche si vous ne vous inquiétez que de la taille des culottes qu'elle porte. Parce que c'est sa voix qui importe. C'est cette voix inspirante et géniale !", a-t-il rappelé dans le Lorraine Show. Le passage d'Adele dans le Saturday Night Live aura eu de quoi rassurer les plus inquiets. Et satisfaire les plus curieux. Si la jeune femme a perdu quelques kilos, elle ne s'est pas débarrassé de son humour et surtout pas de son timbre si particulier. Dans une séquence moquant l'émission le Bachelor, elle n'a pu s'empêcher de reprendre quelques-unes de ses chansons les plus célèbres. Et niveau vocal, rien n'a changé.

Alors, à quand un retour musical ? Adele n'a pas sorti de titres inédits depuis cinq ans et la sortie de 25, qui avait été suivie d'une grande tournée mondiale. "Mon album n'est pas fini", a-t-elle reconnu samedi soir dans le SNL. Voilà une raison de plus de passer en 2021 immédiatement.

Delphine DE FREITAS