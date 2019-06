"Je n'ai qu'un seul rein, je suis un enfant du Réveillon de toute façon" : l'interview "ça matche ou pas ?" de Camille Combal

Mais "Ça matche ou pas", c’est aussi l’occasion d’en découvrir plus sur nos personnalités. Attention, sérieux s'abstenir. Vous l’ignorez peut-être mais Camille est fou de son chien, un bouledogue anglais "quand il aboie, a l’accent. C’est à ça qu’on le reconnaît". Il est aussi dingue de ski, sauf quand sa mère lui fait à manger juste avant. En parlant de sa mère justement, celle-ci a elle aussi un avis bien tranché, comme de nombreux Parisiens, sur les trottinettes électriques … Et son quotidien avec son seul rein, alors ? "Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, je suis un enfant du Réveillon de toute façon", s'amuse-t-il. Pour en savoir plus, ça se passe dans la vidéo ci-dessus !