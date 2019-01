VIDÉO – "Je ne me vois pas avec une canne blanche" : Élisabeth Quin raconte dans "Sept à Huit" son combat contre la cécité

Entre 400.000 et 500.000 personnes sont atteintes de glaucome en France. Certaines ne le savent pas ou le découvrent trop tard. "Je ne me vois pas avec une canne blanche", lance la journaliste âgée de 55 ans. "Je fixe les choses avec encore plus d'ardeur. J'essaie de ne pas perdre de temps, j'essaie de me concentrer sur les oiseaux, le ciel, la lumière, les visages, les livres que j'aime, les gens que j'aime et le métier que je fais et que j'aime", confesse-t-elle avec émotion.