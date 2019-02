VIDÉO - "Je ne suis pas raciste" : Liam Neeson s'explique après son interview polémique

Le comédien âgé de 66 ans raconte ensuite cette scène surréaliste, digne d'une mauvaise série B : "Je suis descendu dans mon quartier avec un gourdin, en espérant que quelqu’un m’approche – je n’ai pas peur de le dire – en espérant qu’un bâtard noir sorte d’un pub et me provoque à propos de n’importe quoi, vous savez ? Pour que je puisse… le tuer."





Liam Neeson explique ensuite qu’il lui a fallu "une semaine, une semaine et demi pour surmonter ça. Je me disais ‘qu’est-ce qui te prend ?’", avoue-t-il, refusant de dévoiler l’identité de la victime. "C’était horrible, horrible, quand j’y repense. Je ne l’avais jamais raconté. Et je le dis à une journaliste. Dieu me protège."