VIDÉO - "Je pense à toi" : Bono rend hommage à Johnny Hallyday sur sa tombe à Saint-Barth

Lui non plus ne l’a pas oublié. Il y a quelques jours, Bono se rendait à Saint-Barthélemy pour rendre hommage à Johnny Hallyday, décédé le 5 décembre 2017 à l’âge de 74 ans. Les deux hommes se connaissaient et s’appréciait. Le chanteur de U2 lui avait même écrit les paroles d’une chanson, "I Am the Blues", qui figure sur l’album Le Cœur d’un homme, paru en 2008.





Et ce sont les paroles de cette même chanson que la superstar irlandaise, 58 ans, entonne dans une vidéo qu’il a filmée lui-même, depuis la tombe du rockeur français au cimetière de Lorient. Postée sur la page Instagram de U2 il y a 6 jours, elle cumule déjà plus de 190 000 vues. "Un an après, Johnny Hallyday, ici à Saint-Barth, je pense à toi", conclut-il.