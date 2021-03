"Je suis un descendant de Napoléon 1er" : Bonaparte avait-il une fille cachée ?

Cette dernière serait née en Bourgogne d’un amour illégitime entre le tout jeune officier corse et la femme d’un notaire. "Il avait été reçu dans la maison du notaire d’Arnay, le Duc qui était Mr. Chapuis. Bonaparte s’est peut-être retrouvé avec sa femme et à ce moment-là, il y a eu ce qui n’aurait peut-être pas dû arriver", explique la femme de Louis-Dominique. Pour Bruno Fuligni, cette fille cachée avait, à première vue, tout d’une escroquerie.

"En 1815, quand chute l’Empire, il y a des faux Napoléon qui apparaissent un peu partout dans le pays. Et au départ, je pensais que c’était une histoire de ce niveau-là, amusante, réjouissante mais relevant de la petite escroquerie. Et puis, en regardant les documents de ce dossier, je vois que non, c’est une affaire d’Etat", explique l’auteur du livre "La fille de Napoléon", paru aux éditions Les Arènes.

Cette supposition est confirmée par un rapport déposé à l’époque sur le bureau de Joseph Fouchet, le ministre de la police, qui s’empresse de prendre au sérieux l’affaire et demande à intervenir d’urgence devant cette jeune femme de 20 ans se réclamant de Napoléon. "On a peur qu’une sorte de Jeanne d’Arc bonapartiste se lève dans l’Est de la France et créé des troubles. Du moment qu’elle est identifiée, elle est enlevée et séquestrée lors d’une opération de la police secrète" explique Bruno Fuligni.