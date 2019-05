"Je suis une bonne vivante" : dans les coulisses du voyage d'intégration de Vaimalama Chaves au sein de la famille Miss France

Quoi de mieux pour resserrer les liens qu'une escapade entre copines ? Depuis maintenant 9 ans, la Miss France en titre s'accorde quelques jours loin du tumulte parisien pour souffler et surtout pour récolter moults conseils auprès de celles qui l'ont précédée. Alors que la Guyanaise Alicia Aylies avait pu découvrir les joies de la montagne en 2017, la Tahitienne Vaimalama Chaves s'est elle envolée pour la Martinique en bonne compagnie.





A ses côtés ? Sylvie Tellier, directrice générale de Miss France Organisation, Malika Ménard (Miss France 2010), Marine Lorphelin (Miss France 2013), Flora Coquerel (Miss France 2014) et Maëva Coucke (Miss France 2018). "Je souhaite partager de bons souvenirs, de bons moments. Et bronzer aussi parce que je n'ai plus la marque du maillot de bain", s'amuse celle qui n'a pas la langue dans sa poche devant les caméras de 50 Minutes Inside.