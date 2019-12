VIDÉO - Jean-Baptiste Guégan, le sosie vocal de Johnny, se défend de tout opportunisme : "J'ai été l'heureux élu, c'est tout"

Sa voix si proche de celle de Johnny Hallyday aurait pu être sa malédiction artistique. Mais depuis la mort de la star, Jean-Baptiste Guégan est devenu un artiste à part entière. Son album s'est vendu à plus de 200.000 exemplaires et il remplit les salles de concert. Une réussite qui l'a sans doute sauvé de la précarité, voire de son rapport compliqué à l'alcool.

Pour "Sept à Huit", il est revenu sur la première fois qu'il a repris un titre de Johnny Hallyday au karaoké. Il interprète "Je le croise tous les matins", "pas la chanson la plus facile mais j'arrivais bien à faire", se souvient-il. Après sa prestation, "plus personne ne chantait". Il raconte que ses parents adoraient l'idole des jeunes. "Je l'ai vu pour la première fois en 1992 à Bercy et là ça a été la révélation, dit-il.