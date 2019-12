Jean-Baptiste Guégan se confie sur son parcours

Sa voix si proche de celle de Johnny Hallyday aurait pu être sa malédiction artistique, mais depuis la mort de la star, Jean-Baptiste Guégan est devenu un artiste à part entière. Son album s'est vendu à plus de 200 000 exemplaires et il remplit les salles de concert. Une réussite qui l'a sans doute sauvé de la précarité, voire de son rapport compliqué à l'alcool. Il s'est confié à notre équipe.



Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.