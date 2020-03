Jean-Luc Reichman : "On va arriver à confiner ce virus"

"Si on reste chez nous, on va y arriver". Pour Jean-Luc Reichman, c'est le seul moyen d'arriver à confiner le virus. Il précise qu'en respectant cela, non seulement, on sauve notre vie, mais aussi celle des autres. Le présentateur des "12 Coups de midi" tient aussi à donner du courage au corps médical et à tous ceux qui se battent contre cette épidémie.