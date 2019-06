VIDÉO - Jeanne Mas : on a retrouvé la reine des années 80 (toujours habillée en rouge et noir)

Vivant aux États-Unis depuis quinze ans, on ne l'avait plus vue depuis de nombreuses années. Jeanne Mas revient avec un nouveau disque et un best of. En parallèle, elle vient de sortir son autobiographie intitulée "Réminiscences".





La chanteuse, qui se produira à l'Olympia l'an prochain, a rencontré une équipe de TF1 à l'occasion de ce come-back. Evidemment habillée en rouge et noir, la star des années 80 revient dans le reportage du JT de 13 heures en tête de cet article sur les ingrédients de son succès, mais aussi sur la traversée du désert à laquelle elle a été confrontée dans les années 2000.