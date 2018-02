VIDÉO - Johnny Hallyday et Laura Smet : leur dernier instant de bonheur sur Instagram

S’il se déchire aujourd’hui autour du testament du rockeur défunt, le clan Hallyday donnait, ces derniers mois, l’image d’une grande famille recomposée et (enfin) apaisée, comme en témoignaient de nombreuses photos et vidéos postées sur les réseaux sociaux. Et par Laeticia Hallyday notamment. La décision de Laura Smet de contester le testament de Johnny donne aujourd’hui l’impression qu’il s’agissait d’une unité de façade. Et pourtant…





Le 6 octobre dernier, la fille du rockeur apparaissait dans une vidéo muette publiée par sa belle-mère sur le compte Instagram de cette dernière. La jeune femme était venue rendre visite à son père, visiblement à La Savannah, sa maison de Marnes-la-Coquette, comme en témoignent les souvenirs en tous genres disposés sur les meubles derrière eux. Affaibli, Johnny caresse son labrador Santos et pose avec la jeune femme. Il lève le pouce, elle fait le V de la victoire. En légende, Laeticia a écrit : "Love is everything”, "keep fighting keep loving" et "Fuck Cancer".