Succession Hallyday : Laura et David accusés de "bafouer la mémoire de leur père" par l'avocat de Laeticia

Il s'en prend également à Laura Smet et David Hallyday qui "ont décidé de mener des actions très agressives envers ma client et ses filles, tant sur le plan judiciaire que médiatique, en France et aux Etats-Unis, au nom d'intérêts purement financiers, sans se soucier de bafouer sur la place publique la mémoire de leur père et de remettre en cause ses choix". L'enjeu financier est en effet colossal. Selon Le Figaro, plus de 24 millions d'euros d'actifs ont été gelés par la justice l'an dernier.