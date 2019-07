VIDÉO - Juanita de "Desperate Housewives", Mickey des "Goonies"... Que sont devenus ces ex-enfants stars ?

Vous souvenez-vous de Sean Astin, Mickey dans "les Goonies", de Henry Thomas, qui jouait Elliot dans E.T., ou encore de Mara Wilson, l'inoubliable Matilda dans le film du même nom ? Forcément, ils ont bien grandi depuis. Si certains ont disparu des plateaux de cinéma, d'autres ont vu leur carrière prospérer de manière fulgurante.





C'est le cas de Freddie Highmore, révélé en 2004 grâce à son rôle de Peter Pan dans le film "Neverland", avant de camper un an plus tard Charlie Bucket dans "Charlie et la chocolaterie" de Tim Burton. Depuis, le jeune homme a enchaîné les rôles, comme celui d'Arthur dans la trilogie de Luc Besson, et aujourd’hui il est le héros de la série à succès "Good doctor".





Le petit Ben de "Friends" a su lui aussi tirer son épingle du jeu. Si Cole Sprouse a incarné pendant longtemps - avec son jumeau - le fils de Ross Geller, aujourd'hui il interprète Jughead Jones dans la série à succès "Riverdale". Ce passionné de photographie est d'ailleurs en couple avec une autre star de la série, Lili Reinhart. Entre temps, il n'a pourtant pas chômé et a obtenu un diplôme universitaire en sciences humaines et en archéologie.