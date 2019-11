VIDÉO - Kanye West annonce vouloir briguer la présidence des Etats-Unis en 2024 (et aussi changer de nom)

Kanye West ne cache pas ses ambitions. Le rappeur américain a annoncé vouloir briguer la présidence des Etats-Unis en 2024. Présent à New York ce jeudi pour le troisième jour du festival de l'innovation de Fast Company, l'artiste de 42 ans a fait part de sa volonté une fois sur scène. "Quand les gens disent qu'il est grossier de se considérer comme milliardaire, je me dis que je pourrais légalement changer de nom pour devenir "le milliardaire chrétien Kanye West" (sic) pendant un an, jusqu'à ce que vous compreniez exactement ce que c'est", a-t-il déclaré, cité par le média People.