VIDÉO - Kanye West va financer les études de Gianna, 6 ans, la fille de George Floyd

Quelques jours plus tard, il avait fait son mea culpa en tweetant : "Mes yeux sont maintenant grands ouverts et je réalise que j'ai été utilisé pour faire passer des messages auxquels je ne crois pas. Je prends mes distances avec la politique et je me concentre sur la créativité !" Kim Kardashian, son épouse, avait volé à son secours lors d’une rencontre avec la presse le mois suivant. "Il aime la personnalité de Trump, mais il ne connait rien à sa politique", avait tempéré la star de téléréalité devant la presse.