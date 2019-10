VIDEO - Kevin Hart donne de ses nouvelles, huit semaines après son terrible accident

"Mon monde a été changé pour toujours", indique-t-il dès les premières secondes de sa vidéo, après avoir montré les images choc de son accident de la route qui avaient fait le tour des médias télévisés. L'acteur de 40 ans met en lumière son parcours du combattant pour recouvrer sa force physique. Depuis son lit d'hôpital, entouré de l'équipe médicale, à ses moments intimes en famille, en passant par ses séances intenses de physiothérapie dans sa villa californienne. Ce message en vidéo montre l’acteur de "Think Like a Man" tout en résilience et en détermination à retrouver sa forme physique. Mercredi 30 octobre, début de journée aux Etats-Unis, son post avait été vu par plus de 5 millions de personnes.

Marié au mannequin Eniko Parrish depuis août 2016, avec qui il a eu un petit garçon Kenzo Hash Hart né en novembre 2017, le producteur de "Real Husbands of Hollywood" a tenu à remercier via sa vidéo sa famille et ses amis de leur soutien durant son processus de rétablissement. Après avoir vu la mort de près, il explique que son "appréciation de la vie est à son comble", et délivre à qui veut bien le lire le conseil suivant : "Ne prenez pas aujourd'hui pour acquis, car demain n'est pas promis."

Niveau professionnel, Kevin Hart sera à l’affiche du prochain film "Jumanji : Bienvenue dans la jungle 2"aux côté de "The Rock". La sortie est prévue courant 2019.